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نصب خيام تحمل أرقام القاعات بمدرسة القطعاية احتجاجا على تواصل تعطل الدروس

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - عمد عدد من أهالي منطقة القطعاية من معتمدية قبلي الشمالية صباح اليوم الاربعاء الى نصب خيام تحمل ارقام قاعات التدريس الايلة للسقوط بساحة المدرسة الابتدائية بالمنطقة، وذلك في خطوة تصعيدية للاحتجاج على تاخر العودة المدرسية بهذه المؤسسة التعليمية جراء الظروف غير الملائمة للدراسة، حيث لا تتوفر الحماية بالمدرسة نظرا الى عدم وجود سور، وهو ما يسمح بدخول الحيوانات السائبة، وعدم وجود فضاء لممارسة الرياضة، وتدهور البنية التحتية لقاعات التدريس، فضلا عن الحالة المتردية للفضاء المستغل كمطعم، وفق ما اكده عدد من الاهالي لمراسل (وات) بالجهة.

واشار عدد من اولياء التلاميذ المسجلين بالمدرسة الابتدائية الى انهم "يمنعون ابناءهم لليوم الخامس على التوالي من الالتحاق بقاعات التدريس بعد تادية تحية العلم معهم، وذلك من اجل المطالبة بالتدخل العاجل لصيانة المدرسة التي باتت تفتقر الى ابسط مقومات السلامة" على حد تعبيرهم.
وكان المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي قد اكد في تصريح سابق لمراسل (وات) ان المندوبية "تعكف على انجاز ملف فني من اجل التدخل بمشروع متكامل لصيانة هذه المدرسة يشمل بناء سور ومكتب للمدير وصيانة قاعتي التدريس والفضاء المستغل كمطعم للتلاميذ، خاصة وان وزارة الإشراف قد أبدت موافقة على انجاز المشروع"، كما اشار الى ان المندوبية "عمدت خلال هذه السنة في مرتين متتاليتين الى فسخ الصفقة مع مقاولين كانا سينجزان بعض التدخلات الجزئية لصيانة المدرسة وذلك بسبب وجود العديد من الاخلالات".

من جهته اوضح معتمد قبلي الشمالية عادل بن عمر في اتصال بمراسل (وات) ان السلط الجهوية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية "تتابع عن قرب إشكالية مدرسة القطعاية"، وذكر انه تحول صباح اليوم رفقة المندوب الجهوي للتربية الى المدرسة وانه "سيتم ظهر اليوم عقد جلسة مع ممثلين عن أهالي منطقة القطعاية بمقر الولاية، من المؤمل ان تفضي الى اتفاقات تضمن عودة التلاميذ الى الدراسة خاصة وانه سيتم قريبا التدخل لصيانة قاعتي التدريس، مع اللجوء الى التفاوض المباشر مع المقاولين لانجاز سور لهذه المؤسسة التعليمية"، وفق تاكيده.
حمد/باشا


Publié le:2017-09-20 14:27:49

  
  
  
  
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