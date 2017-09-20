تعيين فاضل كريم رئيسا مديرا عاما لاتصالات تونس
Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات -
أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، الثلاثاء، عن تعيين محمد فاضل كريم رئيسا مديرا عاما جديدا لاتصالات تونس عوضا عن نزار بوقيلة الذي شغل المنصب منذ اوت 2015 .
يذكر أن اتصالات تونس المملوكة للدولة فتحت 35 بالمائة من راس مالها لشركاء اماراتيين منذ سنة 2006، وهي تمتلك حاليا نحو 6 ملايين مشترك في خدمتي الهاتف القار والجوال وتشغل نحو 8 الاف عون وفق بيانات منشورة على موقعها الالكتروني.
Publié le:2017-09-20 08:29:43
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Par:nourammar (Tunisia )
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