رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن المنتخب الوطني والجامعة التونسية لكرة السلة
Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات -
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج وفدا عن المنتخب الوطني والجامعة التونسية لكرة السلة ولجنة تنظيم الدورة 29 لبطولة امم افريقيا لكرة السلة يتقدمهم علي البنزرتي رئيس الجامعة بمناسبة احراز تونس لقب بطولة افريقيا لكرة السلة " افرو باسكات 2017 ".
وجدد رئيس الدولة بالمناسبة تهانيه لكل لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني والاداري على هذا التتويج الافريقي الثاني في تاريخ بلادنا ولكل من ساهم في انجاح تنظيم هذه التظاهرة القارية معربا عن بالغ تقديره لما بذلوه من جهد ومثابرة لاعلاء راية تونس.
Publié le:2017-09-18 18:17:27
cadre-5f376e8ea037cceecc6bba5fbb989826-2017-09-18 18:17:27
Par:mandhouj (France )
Sur: رئيس هيئة الإنتخابات بالنيابة يقترح إجراء الإنتخابات البلدية يوم 25 مارس 2018 كحد أقصى