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Politique

جلسة عامة الأربعاء القادم لسد شغورات هيئة الإنتخابات

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - قرّر مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، عقد جلسة عامة، يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، "لسد الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واستكمال الدورة البرلمانية الإستثنائية التي انعقدت الأسبوع الماضي وكانت نصت على هذه النقطة"، وفق ما أفاد به مساعد رئيس المجلس المكلف بالاتصال المنجي الحرباوي.
وأضاف الحرباوي في تصريح إعلامي اليوم الإثنين، إثر اجتماع مكتب المجلس، أنه تم كذلك دعوة رؤساء الكتل للإجتماع، غدا الثلاثاء، "للتوافق حول الأشخاص المرشحين والمقترحين لتسديد شغورات الهيئة وذلك لإنجاح الجلسة العامة المقررة الأربعاء وسد الشغورات في خطتي الأستاذ الجامعي والقاضي الإداري".

وكان البرلمان قد رفع مساء الثلاثاء الماضي الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وكذلك بسبب غياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاض إداري.

وتم التأكيد على أن الحضور المتوفر (139 نائبا) لا يسمح بإجراء العملية الإنتخابية وأنه إن وقعت فستكون أشبه بـ"إيهام بالإنتخاب" أكثر منها "انتخابات حقيقية".

يذكر أن رئيس الجمهورية قد التقى يوم 15 سبتمبر بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر.
وتناول معه موضوع استكمال الإجراءات لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشار إلى أنه تم تسجيل حالة الشغور على إثر استقالة كل من شفيق صرصار (رئيس الهيئة) ونائبه مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقونى.

Publié le:2017-09-18 15:04:23

  
  
  
  
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