الدّولة تسترجع 14 هك من أراضيها في باجة

Lundi 18 Septembre 2017



بــاب نــات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بباجة، اليوم الاثنين، عقارا فلاحيا محترثا تبلغ مساحته10هك ، يحتوي على بعض أشجار زيتون و بناءات و بئر سطحية كائنة بعمادة حمام سيالة من معتمدية باجة الجنوبية من ولاية باجة.



وقد جرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة في إطار مقاربة وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية لحفظ و استرجاع العقارات الدولية و بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.





وقد تمّ إعادة توظيف هذا العقار في نفس اليوم من خلال تسليمه إلى إحدى الفنيات الفلاحيات بباجة لإعادة تسويغه.



كما استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بولاية باجة مؤخرا عقارا فلاحيا يمسح 04 هك متمثلة في أرض بيضاء محترثة كائنة بمنطقة "المنشار" معتمدية باجة الشمالية اثر تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة .

و تم تسليم العقار المسترجع إلى الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي "سيدي مبارك" للتحوز به بصفة وقتية إلى أن يتم إعادة توظيفه لاحقا و إدخاله في الدورة الاقتصادية. و يأتي إجراء التحوز الوقتي في سياق خارطة الطريق التي أعدتها حكومة الوحدة الوطنية لدعم التنمية في البلاد التي كان أعل عنها رئيس الحكومة في خطابه يوم 11 سبتمبر في مجلس نواب الشعب.



كما يتنزل استرجاع هذه العقارات ضمن المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي. و قد مكنت هذه المقاربة ، إلى حد ألان ، من استرجاع أكثر من 17000 هك من الأراضي الدولية .



Publié le:2017-09-18 16:05:01

