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مياه الشرب تنقطع غدا الثلاثاء عن الحامة والمطوية ووذرف وغنوش بسبب الأشغال

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - ستشهد كل من الحامة والمطوية ووذرف وغنوش إنقطاع في توزيع مياه الشرب، وذلك غدا الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة السابعة من مساء نفس اليوم الى جانب تسجيل إضطرابات ببعض المناطق العليا من مدينتي قابس والمنارة، وفق ما أكدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الإثنين.

وفسرت الشركة هذا الإنقطاع بتنفيذ مصالحها أشغال صيانة مركّب شط الفجيج قصد تعزيز الموارد المائية للحامة وقابس الكبرى.
وأكدت أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة عادية بكافة المناطق ابتداء من الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017.



Publié le:2017-09-18 15:17:41

  
  
  
  
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