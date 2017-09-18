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Politique

حمة الهمامي: الباجي والغنوشي سبب البلاء في البلاد !

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ان البلاد غارقة في أزمة حكم عميقة وشاملة المسؤول عنها هو الائتلاف الحاكم برأسيه حركة النهضة ونداء تونس.
وأشار في حوار مع صحيفة المغرب بعددها الصادر يوم الأحد 17 سبتمبر الى ان الوضع اليوم بعد 3 سنوات من تسلم الحكم عقب انتخابات 2014 اكثر تدهورا في كل المجالات .
وأوضح الهمامي ان " سبب البلاء في تونس اليوم ليس النظام السياسي وإنما الشيخان الباجي قائد السبسي الذي يخطط للانقلاب على الثورة والتوريث والغنوشي الذي يزكي كل الخيارات في انتظار وقت أفضل".


وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية ان" قصر قرطاج أصبح بؤرة للثورة المضادة " متهما قائد السبسي بعدم القبول بتوزيع السلطات في عدة مستويات ومؤسسات.

وأشار حمة الهمامي الى وجود خطة عامة للانقلاب على الثورة على مستوى سياسي بالانقلاب على الدستور والعودة الى نظام رئاسي".
وتابع الهمامي " من الواضح ان الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية هو العودة الى نظام رئاسي فهو بريد ان يحكم وحده كما قال في 2011 لذلك فانه قبل تنزيل النظام السياسي قيد التطبيق طالب بان يقع تغيير منظومة الحكم وهو المخطط الرئيسي للانقلاب على الثورة والدستور وهو عنصر رئيسي في الأزمة التي تعيشها تونس منذ حكومة الحبيب الصيد وهنا اشير الى ضرورة التعاطي مع مسألة التوريث بجدية فالواضح ان قائد السبسي يحاول تمهيد الطريق لابنه" .

Publié le:2017-09-18 11:05:26

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147843

Hindir  ()  |Lundi 18 Septembre 2017 à 11h 25m | Par           
أيها المنافق. تعرف أنه يريد أن يحكم وحده منذ 2011 وقمت بالمستحيل لتقطع الطريق على منافسه في الدور الثاني من رئاسية 2014. لو قدر لك أن تقيم ولو أنك أبله من أن تستطيع التقييم فأيهما أهون على تونس، المرزوقي بكل عيوبه أم هذا الشيخ الفاسق؟ ذق مرارة النبذ و التشليك يا بيدق التجمعيين



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