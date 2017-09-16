آلية متابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 تعقد اجتماعها الوزاري الأول بنيويورك

ويهدف الاجتماع الذي ينعقد على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى متابعة تنفيذ التعهدات ونوايا الاستثمار المعلنة خلال المؤتمر ووضع الآليات الكفيلة بمتابعة إنجاز المشاريع المبرمجة خاصة في الجهات الداخلية وفي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذلك وفق بلاغ لوزارة الخارجية وتتطلع تونس إلى أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز نسق الاستثمار، وتأكيد مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن تونس والأطراف الراعية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار أصدرت في اختتام أشغال المؤتمر يوم 30 نوفمبر 2016 بيانا مشتركا أكدت فيه عزمها على متابعة نتائج هذا المؤتمر ووضع آلية لضمان إيفاء المشاركين بالتزاماتهم.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد احتضنت في 29 ماي 2017 اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين وسفراء البلدان والجهات الأعضاء آلية متابعة المؤتمر، خصص لإعداد الاجتماع الوزاري بنيويورك.
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Publié le:2017-09-16 13:18:07
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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