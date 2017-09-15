خمسة سفراء جدد لتونس يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

- خالد السهيلي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
- معز المهدي المحمودي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة السويد.
- محمد عماد الترجمان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بكندا.
- نبيل بن خذر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة المتحدة.
وتولّى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية وذلك خلال هذا الموكب الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.
Publié le:2017-09-15 12:57:04
Par:kamelwww (France )
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