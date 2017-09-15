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Politique

خمسة سفراء جدد لتونس يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - سلّم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، خلال موكب انتظم اليوم الجمعة بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم: - الناصرالصيد: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- خالد السهيلي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
- معز المهدي المحمودي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة السويد.

- محمد عماد الترجمان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بكندا.
- نبيل بن خذر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة المتحدة.

وتولّى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية وذلك خلال هذا الموكب الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.


Publié le:2017-09-15 12:57:04

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147739

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 22h 12m |           
Elles sont où les femmes? il est où de discours politique du président ?

c'est une honte !
chiens monteurs que vous êtes.



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