خمسة سفراء جدد لتونس يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

Vendredi 15 Septembre 2017



بــاب نــات - سلّم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، خلال موكب انتظم اليوم الجمعة بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم: - الناصرالصيد: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



- خالد السهيلي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

- معز المهدي المحمودي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة السويد.



- محمد عماد الترجمان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بكندا.

- نبيل بن خذر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة المتحدة.



وتولّى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية وذلك خلال هذا الموكب الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.





Publié le:2017-09-15 12:57:04

