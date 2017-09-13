انقلاب شاحنة ثقيلة بالطريق الجهوية رقم 75 الرابطة بين جندوبة وباجة دون تسجيل خسائر بشرية
Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات -
انقلبت، حوالي الساعة 12 من نهار اليوم الاربعاء، شاحنة ثقيلة بالطريق الجهوية رقم 75 الرابطة بين معتمديتي بوسالم من ولاية جندوبة وتيبار بباجة على مستوى قرية حوال الوادي، وذلك بسبب انزلاق ارضي حاصل منذ مدة، وفق ما أكده شهود عيان من متساكني ولاية جندوبة في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة.
وصرح عدد من أصحاب وسائل النقل العاملة على الطريق الجهوية، لمراسل (وات)، أن الحادث الذي ألحق بسائقه أضرارا طفيفة دون ان يخلف خسائر بشرية ناجم بالاساس عن انزلاق حصل، منذ اكثر من سنة، بأحد المنعرجات، والذي بات يهدد مستعملي الطريق نظرا لتوسعه وتحوله الى خندق، مع غياب اي لافتة للاستدلال مما ادى إلى عدة حوادث وألحق اضرارا متفاوتة الخطورة بوسائل النقل، لافتين إلى أن ان مطالبتهم الجهات المعنية بالتدخل لصيانة الانزلاق لم تجد أي نفع.
Publié le:2017-09-13 15:47:09
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Par:kamelwww (France )
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