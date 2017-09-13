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احتقان فى صفوف مستعملي خط السكك الحديدية بين باجة وتونس العاصمة

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - عبر عدد من المسافرين عبر القطار على خط السكك الحديدية بين باجة وتونس العاصمة، عن تذمرهم من المشاكل المتكررة التى يعانون منها جراء ما اعتبروه "تدهورا لخدمات الشركة الوطنية للسكك الحديدية".

وهدد المشتركون في خط السكة الحديدية بين باجة وتونس، في عريضة تلقت مراسلة (وات) نسخة منها بتعطيل القطار، واكدوا انهم تضرروا جراء التاخير المتكرر في مواعيد القطار، خاصة وانهم يسافرون يوميا للعمل بتونس العاصمة، وطالبوا بتحسين ظروف السفر، اذ انهم لا يجدون اماكن للجلوس على متن القطار، واقترحوا تغيير عربة القطار، حتى تصبح قادرة على احتضان اعداد متزايدة من المسافرين.
من جهة اخرى، طالب عدد من المسافرين وايضا العاملين بالسكك الحديدية "بتامين ومراقبة نقاط عبور القطار بعدد من المناطق الساخنة المعروفة (التى تتكرر فيها الاعتداءات)"، حتى لا تتكرر المعاناة التى عرفها المسافرون العائدون من تونس عبر القطار عدد 29 امس الثلاثاء، حيث انطلق من تونس العاصمة عند حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، ووصل الى محطة مدينة باجة عند منتصف الليل والنصف بدل الساعة الثامنة والنصف ليلا في اقصى تقدير، وذلك بسبب حادثة تعطيل القطار عبر وضع عمود كهرباء بالسكة بين تونس العاصمة ومنوبة.



Publié le:2017-09-13 15:35:59

  
  
  
  
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