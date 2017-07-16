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Culture

بولبابه سالم : من يحاسب لجنة الدعم في وزارة الثقافة ؟

Dimanche 16 Juillet 2017
بــاب نــات - انتقد الكاتب الصحفي بولبابه سالم لجنة الدعم المالي بوزارة الثقافة بسبب غياب المحاسبة و الشفافية في عملها رغم انها تتحكم في دفع مبالغ مالية طائلة و تشكل لوبي قوي جدا داخل الوزارة .. و قال يوم الأحد في برنامج Expresso Weekend على راديو Express Fm الذي تقدمه ندى منصور ان الهدف من دعم الاعمال الفنية و الثقافية نبيل وهو التشجيع على الابداع لكنه لا يجب ان يخضع للمحاباة و العلاقات الشخصية و الانتماءات الايديولوجية و عقلية "متاعنا و الا موش متاعنا" . و اضاف انه تم دفع مبالغ كبيرة لاعمال لم تنجز و اخرى تاخر انجازها ، و ذكّر بما قاله الممثل فتحي الهداوي قبل سنتين حول ما حدث في بعض العروض الاجنبية . و دعا بولبابه سالم الى اعتماد مقاييس صارمة و مراقبة انفاق المال العام .




Publié le:2017-07-16 21:20:54

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