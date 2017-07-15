خميس الجهيناوي يؤدي زيارة رسمية إلى الصين من 18 إلى 20 جويلية الجاري

Samedi 15 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 18:38:57

- يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهناوي، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بيكين، من 18 إلى 20 جويلية الجاري، بدعوة من نظيره الصيني وانغ يي.وتمثل هذه الزيارة، مناسبة هامة لبحث واقع علاقات التعاون الثنائي التونسي الصيني في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتنويعها، وللتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.وبالإضافة إلى اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني، سيجري الجهيناوي سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الصينيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.يذكر أن التعاون التونسي الصيني، شهد بعد مرور أكثر من خمسين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في جانفي 1964، تطورا ملحوظا شمل جميع المجالات، وإرتكز على مبدأي الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.كما شهد التعاون الاقتصادي الثنائي تطورا مطّردا، من خلال إقامة مشاريع تنموية وفقا للأولويات التونسية، من أهمها المستشفى الجامعي بصفاقس والمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السّادس، التي باتت تمثل رمزا لعلاقات الصداقة والتّعاون التي تجمع البلدين.وتميزت العلاقات الثنائية بتطور نسق تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، إذ أدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة عمل إلى تونس يومي 13 و14 ماي 2016، في حين أدى نائبه جانغ مينغ زيارة إلى تونس من 4 إلى 6 جانفي 2017.