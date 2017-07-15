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Justice

الشروق: إقالات بالجملة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح

Samedi 15 Juillet 2017
بــاب نــات - قررالمدير العام للإدارة العامة للسجون الإصلاح إلياس الزلاق أمس الجمعة 14 جويلية 2017، القيام بإقالات صلب 14 سجنا كما قام بتجميد عدد منهم و تحويلهم للعمل الإداري و سحب صلاحيات آخرين .

و حسب ما أوردته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 15 جويلية 2017، فقد شملت التغييرات على غرار سجون مرناق و برج الرومي و الرابطة و المرناقية و قبلي و قابس و سيدي بوزيد و المنستير و سوسة و المهدية و القيروان و سليانة و الهوارب و الناظور .

كما أفادت مصادر لجريدة الشروق بأنه تم اقالة و تغيير 3 مدراء للاصلاحيات في كل من المروج و قمرت و عقارب و تسمية قيادات جديدة من بينها مدير اصلاحية قمرت الذي تم تثبيته في منصبه بعد أن كان تعيينه مؤقتا على خلفية إقالة المدير السابق .

كما تم الإطاحة بـ 18 مديرا داخل الإدارة العامة للسجون و على مستوى الأجهزة التابعة لها ، و سحب الصفة من عدد منهم و تجميد اخرين و استبعاد كل من له شبهة الإنتماء السياسي لاحد الأحزاب الحاكمة .


و أوضحت ذات المصادر إلى أنه تمت إقالة كل مسؤول تحوم حوله شبهة القيام باي تجاوز قانوني و استغلال صفة لتحقيق مصالح شخصية شملت خاصة بعض المسؤولين الذين تمت تعيينهم من 2012 غلى غاية 2014.


Credits Mosaique FM

الإدارة العامة للسجون توضح
من ناحية أخرى نفى الناطق باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 15 جويلية 2017 حصول إقالات وإحالات على التقاعد الوجوبي في صفوف مسؤولين بالإدارة مثلما ورد بجريدة الشروق.
وأوضح أن الإدارة قامت بإجراء حركة نقل وتعيينات عادية لبعض الضباط والإطارات في اطار الحركة السنويّة العاديّة.


Publié le:2017-07-15 11:48:53

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