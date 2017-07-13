تسعيرة الحج لهذا الموسم ''معقولة'' و''منطقية' (وزارة الشؤون الدينية)

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 16:03:15

- وصف كاهية مدير الشعائر الاسلامية المكلف بالحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سمير بن نصيب تسعيرة موسم الحج لهذه السنة والمقدرة بــتسعة آلاف وخمسمائة وعشرة دنانير(9.510 د) ب"المعقولة" و"المنطقية" وفق تقديره، قائلا انها خلاصة جهود بذلتها وزارة الاشراف بالتعاون مع مختلف الاطراف المتدخلة في ملف الحج.وأوضح اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الزيادة في تسعيرة الحج والمقدرة هذه السنة ب515 د مقارنة بموسم 2016 تعد اقل بكثير من الزيادة في الموسم الفارط والتي بلغت 1115 د مقارنة بموسم 2015 مبينا انه لولا تعمد وزارة الشؤون الدينية "التبكير" في الاعداد والتحضير لموسم الحج لهذه السنة والجهود المبذولة لفاقت التسعيرة 10 الاف د.وقال بن نصيب ان التحضيرات لموسم الحج 2017 انطلقت مباشرة بعد تولي اللجنة الوطنية للحج والعمرة في نوفمبر 2016 تقييم موسم الحج للسنة الفارطة حيث تنقل خلال شهر مارس الماضي وفد تونسي للتفاوض مع الجانب السعودي بشـأن السكن مما مكن من الحصول على أفضل الخدمات بهامش ربح لتونس قدر ب5 مليون د مقارنة بالاسعار المعروضة .وأضاف أن التنقل للتفاوض مع الجانب السعودي في شهر مارس 2017 مكن ايضا من تفادي اجراء التقليص بنسبة 20 بالمائة من عدد الحجيج الذي اقرته المملكة العربية السعودية في ما بعد لكافة الحجيج الخارجيين بما جعل عدد الحجيج التونسيين يبلغ 10 الاف و374 حاجا من بينهم الف و250 حاجا من مكفولي التونسيين بالخارج .وبين في السياق ذاته بان الوزارة تولت ايضا وبالنظر الى صعوبة الظرف الاقتصادي وتواصل تراجع قيمة الدينار منذ شهر مارس 2017 مراسلة البنك المركزي لتحديد صرف سعر مرجعي يتم اعتماده في تكلفة الحج وفي جميع التحويلات المالية ذات الصلة وهو اجراء وفر للحاج الواحد ما قيمته 400 د.ومن جهة اخرى ذكر كاهية مدير الشعائر الاسلامية بمراحل الحج الذي بدات منذ شهر جانفي بفتح باب الترشح واعداد قائمات الحجيج مشيرا الى ان الوزارة تعمل اليوم على اتمام اجراءات السفر التي انطلقت يوم 8 جويلية في كافة الولايات باستثناء ولاية تونس التي ستبدأ فيها الاجراءات من 17 جويلية الى 10 اوت باعتبار ارتفاع عدد حجيج هذه الولاية وتخصيص ايام للمتخلفين من بقية الولايات.وقال انه يتم العمل بالتوازي مع مرحلة استكمال اجراءات السفر بتامين حصص التوعية للحجيج التي انطلقت بالجهات منذ 30 جوان وتتواصل الى غاية 6 اوت المقبل مشيرا في هذا الصدد الى اعداد كتاب "منهاج المرشدين في مناسك الحج والعمرة" لتوحيد خطاب الوعاظ والمرشدين والايمة الخطباء المشرفين على االقاءات التوعوية الى جانب اعداد كتيب "حج مبرور" موجه الى الحجاج وقرص ممغنط يحكي رحلة الحج.وكانت وزارة الشّؤون الدّينيّة اصدرت يوم 6 جويلية 2017 بلاغا افادت فيه أن تسعيرة الحجّ لموسم 1438هــ/2017 حدّدت بــتسعة آلاف وخمسمائة وعشرة دنانير (9.510 د) وفق التفصيل التالي: معلوم تذكرة السّـــفــــــر: 2.024 د.معلوم الإقامـــة والخدمات : 7.486 د.واوضحت انه يتعيّن على الحاج دفع هذا المبلغ لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة بالشبابيك المخصّصة.ويحقّ لكلّ حاجّ تحويل المنحة السياحيّة بعنوان سنة 2017 طبقا للتراتيب القانونيّة المعمول بها.