الجهيناوي يهنئ نظيره العراقي بتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم ''داعش'' الإرهابي

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات - تونس 12 جويلية (وات)- أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، إتصالا هاتفيا بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قدم خلاله تهاني تونس للشعب العراقي الشقيق بتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجدد الجهيناوي بالمناسبة، التأكيد على مساندة تونس للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للقضاء على كل التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن العراق وإستقراره، ولإعادة بسط سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

من جانبه، نوّه وزير الخارجية العراقي، بوقوف تونس إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب والتطرف، مبرزا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات الأمنية الراهنة.

وعبر الوزيران عن إرتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي أداها الجهيناوي إلى بغداد يومي 8 و9 مارس 2017، مؤكدين على ضرورة متابعة نتائجها وإستغلال ما يتوفر بالبلدين من فرص وآفاق واعدة لتعزيز التعاون الثنائي.

سبل







Publié le:2017-07-12 14:02:11

