توننداكس يفتتح معاملات الاربعاء متطورا بنسبة 20ر0 بالمائة

وبخصوص اداء الاسهم، تطورت المعامل الالية بالساحل بنسبة 37ر3 بالمائة (53ر1 دينار) متبوعة بايهم اسمنت بنزرت وسانيماد بنسب بلغت على التوالي 09ر3 بالمائة (3دينار) و88ر2 بالمائة (28ر4دينار).
في المقابل تراجعت اسهم يونيماد بنسبة 95ر2 بالمائة (19ر9 دينار) وانخفضت تواصل القابضة بنسبة 27ر2 بالمائة (43ر0 دينار).
كما خسرت شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 04ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الى 96ر0 دينار.
Publié le:2017-07-12 11:39:46
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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