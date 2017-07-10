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Justice

فرقة الأبحاث الديوانية تستنطق سليم الرياحي

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - استنطقت الفرقة الأبحاث الديوانية اليوم الاثنين 10 جويلية 2017 رجل الأعمال سليم الرياحي بعد إحالته من أجل بضاعة مجهولة المصدر على خلفية عملية مداهمة لمستودع بولاية أريانة. وقد أذنت النيابة العمومية بعد استنطاقه بالإبقاء عليه في حالة سراح مع استكمال التحقيقات.

توضيح مكتب سليم الرياحي
أوضح مكتب رجل الأعمال سليم الرياحي في بلاغ اليوم الاثنين 10 جويلية 2017 ''أنّ استدعاء سليم الرياحي من قبل مصالح الديوانة التونسية ''كان على خلفية حجز مجموعة من منقولاته ومقتنياته الشخصية بأحد المستودعات الخاصة يوم الجمعة الماضي''.

وأكّد المكتب أنّ ''المقتنيات والمنقولات المحجوزة هي عبارة عن مجموعة من الأثاث المنزلي ومستلزمات منزلية (أطقم، ثُريات، كراسي، طاولات، ستائر...) تم استجلابها بطريقة قانونية أثناء عودة الرياحي للاستقرار بتونس في 2011 وتم حفظها في مستودع خاص بالنظر لقيمتها''.

واعتبر المكتب أنّ الاستماع إلى المعني بالأمر ''يندرج -إلى الآن- في إطار العمل التقليدي لمصالح الديوانة''، حسب نص البلاغ.



Publié le:2017-07-10 17:14:47

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