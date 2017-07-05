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Politique

انعقاد اللجنة الوطنية للحج و العمرة

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - إنعقدت اليوم الإربعاء، بمقر وزارة الشؤون الدينية، اللجنة الوطنية للحج و العمرة لتدارس جملة من المسائل من ضمنها تسعيرة الحج لموسم 1438هـ/2017 .

وتم خلال الاجتماع التطرق الى جملة المسائل المطروحة ضمن جدول اعمالها والتي من بينها مسالة تسعيرة الحج لهذا الموسم وقد طلب من المتدخلين في ضبطها "الضغط على مقدارها الى اقصى حد ممكن رغم العوامل و المعطيات الموضوعية المؤثرة في مقدارها على غرار كلفة العقود المبرمة وارتفاع سعر الصرف مقارنة بالسنة الماضية"،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
واشرف على الاجتماع وزير الشؤون الدينية ،احمد عظوم وحضره ايضا الى جانب الاطراف المعنية ،رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله.
ومن المنتظر الاعلان عن التسعيرة المفصلة الخاصة بالحج اثر انتهاء اشغال اللجنة .
وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد حددت تسعيرة الحج للعام الماضي 1437ه/ 2016 م، ب 8995 دينارا للحاج الواحد.



Publié le:2017-07-05 15:58:30

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