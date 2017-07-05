حركة جولان المترو 2 على سكة واحدة حتى 3 سبتمبر 2017 بين محطتي حي الخضراء و10 ديسمبر

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 13:41:50

- افادت شركة نقل تونس، الاربعاء، ان حركة جولان المترو رقم 2 ستظل على سكة واحدة (سكة رقم 1 من تونس في اتجاه اريانة) بين محطتي حي الخضراء و10 ديسمبر وذلك الى غاية الاحد 3 سبتمبر 2017 .وعزت الشركة الامر الى تواصل المرحلة الثانية من اشغال تجديد السكة الحديدية بين محطتي حي الخضراء و10 ديسمبر، داعية مستعملي الطريق الى مزيد الانتباه عند اجتياز جميع مفترقات السكة مع الطريق وذلك في مستوى شوارع "الان سفاري" و"المعز" و"محمد علي عقيد"، التي تكون بها الاشارات الضوئية.وتعول شركة نقل تونس على تفهم الجميع بضرورة انجاز هذه الاشغال المندرجة في اطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية.