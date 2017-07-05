حركة جولان المترو 2 على سكة واحدة حتى 3 سبتمبر 2017 بين محطتي حي الخضراء و10 ديسمبر

وعزت الشركة الامر الى تواصل المرحلة الثانية من اشغال تجديد السكة الحديدية بين محطتي حي الخضراء و10 ديسمبر، داعية مستعملي الطريق الى مزيد الانتباه عند اجتياز جميع مفترقات السكة مع الطريق وذلك في مستوى شوارع "الان سفاري" و"المعز" و"محمد علي عقيد"، التي تكون بها الاشارات الضوئية.
وتعول شركة نقل تونس على تفهم الجميع بضرورة انجاز هذه الاشغال المندرجة في اطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية.
Publié le:2017-07-05 13:41:50
Par:slimene (France )
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