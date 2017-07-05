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Economie

عمال مصنع كوابل السيارات بالكاف في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار غلق المؤسسة

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - دخل عدد من عمال مصنع صناعة كوابل السيارات بالكاف، عشية امس الثلاثاء، في اعتصام مفتوح في مقر الولاية وذلك بعد أن أصدر صاحب المؤسسة قرارا بغلقها، وفق ما افاد به، اليوم الأربعاء، الكاتب العام للنقابة الاساسية للمعمل مهران الخليفي مراسل (وات) بالجهة.

وقال الخليفي "إن صاحب المؤسسة أعلم العمال انه قرر غلق المعمل بصفة نهائية بعد، ما عبّر عنه، بحالة الافلاس التي اصابته"، لافتا إلى أن العمال لم يتحصلوا على اجور شهر جوان الى حد اليوم.
يذكر أن ولاية الكاف عرفت اضطرابات كبيرة خلال شهر أفريل الماضي وصلت إلى حد الاضراب العام يوم 20 أفريل وذلك على خلفية قرار غلق المؤسسة المذكورة أعلاه لمدة شهرين ودخول العمال البالغ عددهم 453 في اعتصام مفتوح قبل ان تتم اعادة فتح المصنع يوم 22 من الشهر نفسه و طرد العمال المتعاقدين فيه تبعا لاتفاق تم امضاؤه بين جميع الاطراف المتداخلة في الموضوع.



Publié le:2017-07-05 12:53:17

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