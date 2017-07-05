عمال مصنع كوابل السيارات بالكاف في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار غلق المؤسسة

وقال الخليفي "إن صاحب المؤسسة أعلم العمال انه قرر غلق المعمل بصفة نهائية بعد، ما عبّر عنه، بحالة الافلاس التي اصابته"، لافتا إلى أن العمال لم يتحصلوا على اجور شهر جوان الى حد اليوم.
يذكر أن ولاية الكاف عرفت اضطرابات كبيرة خلال شهر أفريل الماضي وصلت إلى حد الاضراب العام يوم 20 أفريل وذلك على خلفية قرار غلق المؤسسة المذكورة أعلاه لمدة شهرين ودخول العمال البالغ عددهم 453 في اعتصام مفتوح قبل ان تتم اعادة فتح المصنع يوم 22 من الشهر نفسه و طرد العمال المتعاقدين فيه تبعا لاتفاق تم امضاؤه بين جميع الاطراف المتداخلة في الموضوع.
Publié le:2017-07-05 12:53:17
Par:nibras (Switzerland )
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