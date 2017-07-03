أعضاء لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب يوصون بضرورة الإسراع بالمصادقة على ''بروتوكول مابوتو''

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات - أوصى أعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، خلال جلسة عمل مع وفد من البرلمان الإفريقي، اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، الحكومة التونسية بضرورة الإسراع بالمصادقة على بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في افريقيا "بروتوكول مابوتو"، لمزيد دعم حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.



وأكد أعضاء الوفد البرلماني الإفريقي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس من 3 إلى 7 جويلية الجاري، بهدف عقد سلسة من الاجتماعات الاستشارية لحث الحكومة التونسية على المصادقة "بروتوكول مابوتو" و ادماجه بالقانون الوطني، أن عدم مصادقتها على هذا البروتوكول، لا تتماشى حتما مع سمعة دولة تمتلك أفضل سجل على مستوى الإقليم الشمالي للقارة في ما يتصل بتعزيز حقوق المرأة.

وأوضح المتدخلون أن هذا البروتوكول، الذي تم اعتماده من قبل أغلب الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي، يحمي حقوق المرأة في مجالات غير مشمولة صراحة ضمن اتفاقيات أخرى على غرار اتفاقية "سيداو" المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذ أنه يضمن حقوقا واسعة لها بما فيها الحق في المشاركة في العمليات السياسية والإجتماعية على قدم المساواة مع الرجل وكذلك الصحة الانجابية.

ويتطرق هذا البرتكول، الذي تمت صياغته في 27 جوان 1981 في نيروبي (كينيا)، بمناسبة الدورة 18 لمنظمة الإتحاد الإفريقي، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986، بعد مصادقة 25 دولة عليه، أيضا إلى حقوق المرأة في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 15 بالفقرة "أ"، و19 بالفقرة "ج"، منه.

ويعتزم الوفد، خلال زيارته لتونس، عقد اجتماعات استشارية مع ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الخارجية والمرأة و الاسرة والطفولة وعن هياكل المجتمع المدني، وذلك من أجل تبادل الخبرات بشأن التدابير التشريعية وغيرها من الاجراءات القائمة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق المرأة فضلا عن التعريف ب"بروتوكول مابوتو" وبأهميته.

ويضم الوفد الافريقي، الذي تترأسه عضو عن البرلمان الافريقي بجيبوتي حسناء بيليل، أربعة أعضاء ممثلين عن دول الطوغو وبورندي وروندا والكامرون بالبرلمان الافريقي.







Publié le:2017-07-03 18:03:12

