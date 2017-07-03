أعضاء لجنة الأمن والدفاع يؤدون زيارة إلى ميناء رادس وثكنة العوينة الأسبوع المقبل

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 17:11:43

- أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي، اليوم الاثنين، أن اللجنة برمجت زيارتين إلى ميناء رادس وثكنة العوينة الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية.وأضاف المكي، في تصريح عقب اجتماع لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم، أن الحاضرين بحثوا في كيفية اختتام التقرير العام للجنة الذي يجب تقديمة قبل انقضاء الدورة النيابية التي تنتهي موفى شهر جويلية الجاري.وبخصوص التقرير المتعلق بالزيارة الميدانية التي أداها أعضاء اللجنة إلى ولاية تطاوين أكد المكي أن التقرير سيكون جاهزا بداية الأسبوع القادم على أن يتم إيداعه لدى كتابة رئاسة المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة سعت إلى صياغة تقريرها بشأن أحداث الكامور بتطاوين المتضمن لجملة من التوصيات.وعبر، في سياق متصل، عن ميل أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى مقترح بعض نواب المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الكامور بسبب بعض "النقاط الغامضة" التي لا يمكن توضيحها إلا عبر لجنة تحقيق، وفق تقديره، مشيرا إلى أن الأمر منوط بالجلسة العامة المخولة للبت في إحداث لجان التحقيق.