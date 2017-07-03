Radio Babnet Tunisie  On Air: 100% - Tarab .....  
Politique

أعضاء لجنة الأمن والدفاع يؤدون زيارة إلى ميناء رادس وثكنة العوينة الأسبوع المقبل

Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات - أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي، اليوم الاثنين، أن اللجنة برمجت زيارتين إلى ميناء رادس وثكنة العوينة الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف المكي، في تصريح عقب اجتماع لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم، أن الحاضرين بحثوا في كيفية اختتام التقرير العام للجنة الذي يجب تقديمة قبل انقضاء الدورة النيابية التي تنتهي موفى شهر جويلية الجاري.
وبخصوص التقرير المتعلق بالزيارة الميدانية التي أداها أعضاء اللجنة إلى ولاية تطاوين أكد المكي أن التقرير سيكون جاهزا بداية الأسبوع القادم على أن يتم إيداعه لدى كتابة رئاسة المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة سعت إلى صياغة تقريرها بشأن أحداث الكامور بتطاوين المتضمن لجملة من التوصيات.
وعبر، في سياق متصل، عن ميل أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى مقترح بعض نواب المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الكامور بسبب بعض "النقاط الغامضة" التي لا يمكن توضيحها إلا عبر لجنة تحقيق، وفق تقديره، مشيرا إلى أن الأمر منوط بالجلسة العامة المخولة للبت في إحداث لجان التحقيق.



Publié le:2017-07-03 17:11:43

cadre-cd07d04d6ddb5e77fd58aa6f3445c169-2017-07-03 17:11:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144815



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,9

  • (29 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77398 DT        1$ =2,46216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juin)   227,5 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144815 248|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires