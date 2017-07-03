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Economie

انطلاق موسم الصولد الصيفي يوم الثلاثاء 8 أوت 2017

Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات - ينطلق موسم التخفيضات الدورية الصيفية (الصولد) يوم الثلاثاء 08 أوت القادم ليستغرق 6 أسابيع.
وأفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للملابس الجاهزة والنسيج بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي في تصريح ل(وات) أن هناك إمكانية لإضافة أسبوعين تزامنا مع العودة المدرسية. ولاحظ أن اجتماعات جرت بين المهنيين ووزارة الصناعة والتجارة لتحديد تاريخ انطلاق الصولد الصيفي في أفضل الظروف وتامين نجاحه.

وعبر عن الأمل في أن ينخرط اكبر عدد ممكن من التجار في هذه التظاهرة التجارية من اجل ترويج المنتوجات بأسعار معقولة.
ويشار إلى أن النسب الدنيا للتخفيض المعمول بها وفق القانون المنظم لطرق البيع والإشهار لا تقل عن 20 بالمائة.
وكشف محسن بن ساسي من جهة أخرى أن الحوار لا يزال متواصلا مع الوزارة من اجل تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع ومن ضمنه الصولد.
ولفت في هذا السياق إلى أن أبرز مقترحات التنقيح تتعلق بتحييد موعد قار للصولد الشتوي والصيفي واعتماد فترات قصيرة لانجاز بعض عمليات الصولد خارج التوقيت المحدد علاوة على إمكانية الترفيع في النسب الدنيا للصولد.



Publié le:2017-07-03 12:03:19

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