مصادرة أملاك 6 رجال أعمال وتجار وديواني واحد

وشملت هذه المصادرة كل من حبيب بن عبد القادر حواس وكمال بن عبد الله بن فرج الشملي والصحبي بن محمد بن التومي سعد الله وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي وشكري بن البشير بريري ومبروك بن عبد اللطيف خشناوي وسمير بن منصور بالراشد.
وارتبطت هذه الأسماء المذكورة بثمانية رجال أعمال آخرين ومهربين قد تمت مصادرة أملاكهم في وقت سابق.
وانطلقت عمليات المصادرة منذ يوم 26 ماي 2017 وتضمنت القائمة الأولى تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات كل من منجي بن رابح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشير.
ويشار إلى أن عمليات المصادرة قد شملت كل الممتلكات وأن التحقيقات متواصلة لتحديد الممتلكات، التي ستكون محل المصادرة عن غيرها.
والجدير بالذكر ان سلسلة الإيقافات، التي طالت رجال أعمال يشتبه في ضلوعهم في عمليات فساد، انطلقت بإلقاء القبض على رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية فضلا عن إيقاف المهرب علي القريوي أصيل ولاية القصرين والأخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.
العميد المتقاعد بالديوانة سمير بن راشد
وبحسب قناة نسمة قامت وحدات الأمن بحجز منزل بجهة الحمامات على ملك العميد المتقاعد بالديوانة سمير بن راشد، قدرت قيمتها بمليار و700 مليون من المليمات (1,7 مليون دينار).
كما تمت مصادرة حساب بنكي على ملك نفس الشخص فيه 12 مليار من المليمات (12 مليون دينار).
وتم، صباح اليوم الجمعة 30 جوان 2017, إيقاف العميد المتقاعد بالديوانة سمير بن راشد (أصيل جرجيس) بجربة، وفق قانون الطوارئ. وتم نقله لثكنة الحرس الوطني بالعوينة.
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وبحسب موقع ''تونس الرقمية '' فان الموقوف خضع للتقاعد الوجوبي منذ العام 2015 وكان وقتها يشغل خطة سامية بالإدارة العامة للديوانة بالعاصمة تونس حيث كان على علاقة بعائلة الطرابلسية خاصة عماد الطرابلسي مشيرا الى انه كان يسهل لهم توريد البضائع الممنوعة .
كما انه كان يتدخل لفائدة عدد من المهربين ورجال الأعمال وكان يتلقى منهم رشاوي لادخال بضاعتهم بالتعاون مع إطارات ديوانية اخرى لم يرد إسمهما بعد لدى المصالح المعنية المكلفة بالقبض على من تحوم حولهم شبهات فساد ضمن قانون الطوارئ حسب نفس المصدر الذي اكد ان العقيد الموقوف قد كون ثروة ضخمة تقدر بالمليارات.
Publié le:2017-06-30 13:46:29
Par:Titeuf (Switzerland )
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