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جيش البحر ينقذ 12 بحارا ويخمد نيرانا شبت على متن مركب صيد كانوا على متنه

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - ذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العقيد بلحسن الوسلاتى، الخميس، ان خافرة تابعة لجيش البحر تمكنت اليوم من اخماد حريق شب باحد مراكب الصيد عرض سواحل مدينة صفاقس و اجلاء كافة البحارة العاملين على متنه.

وقال الوسلاتي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان جيش البحر قام اثر تلقيه نداء استغاثة بعد اندلاع حريق بمركب صيد تونسي على بعد 50 كلم من ميناء صفاقس، بالتنسيق مع مراكب صيد بالمنطقة لانقاذ افراد طاقم المركب وعددهم 12 بحارا وتم انتشالهم من قبل 3 مراكب صيد مشددا على ان حالتهم الصحية "جيدة"،حسب تعبيره.

واضاف ان خافرة تابعة لجيش البحر تولت اخماد الحريق الذي شب على متن مركب الصيد ثم قامت لاحقا بشفط المياه من داخله ثم خفره اثناء عملية جره من قبل احد مراكب الصيد الى ميناء مدينة صفاقس.
عزيز




Publié le:2017-06-30 00:09:44

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1 de 1 commentaires pour l'article 144690

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juin 2017 à 00h 13m | Par           
اللهم انصر الجيش الوطني التونسي



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