تواصل رش المبيدات في حي 14 جانفي في دوار هيشر بمنوبة للقضاء على الحشرات التي اجتاحته

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 18:59:53

- تواصلت اليوم بنهج تلمسان التابع لحي14 جانفي بمنطقة حي خالد بن الوليد من ولاية منوبة، اليوم الخميس، عملية رش المبيدات للقضاء على حشرات " البرغوث " و" القراد" التي انتشرت به، منذ مساء الاثنين المنقضي، نتيجة قيام متساكن بالحي بتربية الكلاب والقطط والخرفان والدجاج بسطح منزله دون عناية بنظافتها.وقامت مصالح معتمدية وبلدية دوّار هيشر المكان والادارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، صبيحة اليوم الخميس، بحملة تلقيح للحيوانات ومواصلة تنظيف الحي ورشّه بالمبيدات الحشرية اللازمة، وذلك بعد قيام أعوان البلدية برشّ سطح المنزل والاسطح القريبة منه بمادة "الجير" ودهن واجهات المنازل، حسب ماصرحت به الكاتبة العامة لبلدية المكان، شاذلية العدواني، لمراسلة (وات) بالجهة والتي تابعت مع معتمد المنطقة أشغال التنظيف والمداواة .وأضافت أن أعوان الحرس الوطني تولّوا تحرير مخالفة التسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم نتيجة تربية الحيوانات داخل المحلات السكنية، مبيّنة أن جهود النظافة ورفع الفضلات وخاصة الاتربة وفواضل البناء ستتواصل بالحي المذكور، حسب قولها.من جهتها، بيّنت المديرة الجهوية للصحة في ولاية منوبة ايمان السويسي، في تصريح لمراسلة (وات)، أن الادارة الجهوية للصحة سخّرت فريق لحفظ الصحة وفريق مختص في علوم الحشرات من ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الاطار، على غرار رفع الحيوانات من المنزل الذي تسبّب في الحادثة وازالة الكلاب السائبة من المنطقة وتلقيح الكلاب الموجودة بالمنازل من قبل طبيب بيطري.يشار الى أن جلسة استثنائية انعقدت، عشية أمس الاربعاء، في مقر الولاية تحت اشراف والي الجهة، أحمد السماوي، و بحضور كافة الاطراف ذات العلاقة ، على خلفية الحادثة وتقرر التدخل في مثل هذه الاشكاليات البيئية والصحية، حيث تمّ الاذن بتكثيف التدخلات الى حين القضاء نهائيا على الحشرات و دعوة الجهات المسؤولة الى التصدي لظاهرة تربية الحيوانات داخل الاحياء السكنية وتفعيل الخطايا والاجراءات القانونية المعمول بها في الاطار .ن ع/أم/جود