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Politique

محامي شفيق جراية: لدينا وثائق تثبت تورط يوسف الشاهد في الفساد

Jeudi 29 Juin 2017
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بــاب نــات - طالب فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال " شفيق جراية" بضرورة محاسبة جميع الفاسدين دون تمييز.
وأضاف فيصل الجدلاوي في حوار عبر أمواج إذاعة " ديوان اف ام" من يريد محاربة الفساد عليه ان يتبع القانون وان لا يقوم بالمحاصصة ويتخذ استراتيجيات واضحة.

وأكد فيصل الجدلاوي انه يملك ملفات فساد لعدد من المسؤولين في الحكومة على رأسهم يوسف الشاهد الذي تورط في الفساد عندما كان مسؤولا في اتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث تورط في ملف فساد يتعلق بصفقة عمومية.
كما اتهم الجدلاوي كلا من الوزيرين مهدي بن غربية ورياض الموخر بالفساد قائلا " لدينا كل الملفات اللازمة وسنعرضها منها ملف فساد لبن غربية في مدينة بنزرت حيث استولى على أملاك شيبوب في المدينة.
ودخل فيصل الجدلاوي في جدال مع الإعلامي " محمد اليوسفي" قائلا " بان كمال اللطيف لا تطاله أيادي العدالة في تونس وانه يمول كثيرا من الاعلاميين.





Publié le:2017-06-29 15:47:41

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2 de 2 commentaires pour l'article 144670

Hamedmeg  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 16h 55m |           
غريب أمر بعض المحامين ، فبعد تغريدة شكيب الدرويش بأن سمير الوافي لم ينهب مال زوجة رجل الأعمال بل أقترضها منها ليتزوج ، ها هو فيصل الجدلاوي يعمل بمقولة : أحسن طريقة للدفاع ، هي الهجوم وبالتالي ليدافع على جراية فإنه يستهدف الشاهد بمعنى آخر: علي و على أعدائي

Consensus  (France)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 16h 19m |           
Décidément la tunisie est mal partie et maculée de scandales et malmenée par une malfrat de pseudo hommes politiques , unanimement sont des voleurs , des menteurs , de profiteurs bref des destructeurs de l'état tunisien avec un regard ébahi a l'échelle mondiale par ailleurs une prise en otage en règle du peuple tunisien et des structures de l'état et de l économie c'est une dérive dans l'abime d 'hommes et de femmes sans les valeurs
les plus. élémentaires de l'humain



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