محامي شفيق جراية: لدينا وثائق تثبت تورط يوسف الشاهد في الفساد

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 15:47:41

- طالب فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال " شفيق جراية" بضرورة محاسبة جميع الفاسدين دون تمييز.وأضاف فيصل الجدلاوي في حوار عبر أمواج إذاعة " ديوان اف ام" من يريد محاربة الفساد عليه ان يتبع القانون وان لا يقوم بالمحاصصة ويتخذ استراتيجيات واضحة.وأكد فيصل الجدلاوي انه يملك ملفات فساد لعدد من المسؤولين في الحكومة على رأسهم يوسف الشاهد الذي تورط في الفساد عندما كان مسؤولا في اتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث تورط في ملف فساد يتعلق بصفقة عمومية.كما اتهم الجدلاوي كلا من الوزيرين مهدي بن غربية ورياض الموخر بالفساد قائلا " لدينا كل الملفات اللازمة وسنعرضها منها ملف فساد لبن غربية في مدينة بنزرت حيث استولى على أملاك شيبوب في المدينة.ودخل فيصل الجدلاوي في جدال مع الإعلامي " محمد اليوسفي" قائلا " بان كمال اللطيف لا تطاله أيادي العدالة في تونس وانه يمول كثيرا من الاعلاميين.