اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايتي المهدية وصفاقس

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 10:04:21

- تمّ اليوم الخميس إبتداء من الساعة السادسة صباحا تسجيل إضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايتي المهدية وصفاقس، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.وتشمل هذه الإضطرابات معتمديات بومرداس وكركر والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان والجم وملولش والشابة وسيدي علوان من ولاية المهدية، ومعتمديات صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة والعامرة وجبنيانة والحنشة التابعة لولاية صفاقس.كما تفيد الشركة بأن هذه الإضطرابات التي ستتواصل إلى غاية يوم الجمعة 30 جوان 2017 في حدود الساعة الثامنة صباحا ناجمة عن كسر طرأ على القناة الرئيسة لجلب مياه الشمال نحو الجم وصفاقس.