نقابة أعوان مجلس النواب تعبر عن رفضها لتنقيح الفصلين 3 و48 من النظام الداخلي للمجلس

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 21:09:46

- V عبرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب عن رفضها القطعي لمصادقة لجنة النظام الداخلي على مقترح تنقيح الفصلين 3 و48 من النظام الداخلي للمجلس لتصبح التسميات في الخطط الوظيفية والمقررات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الادارية والمالية للأعوان، من أنظار مكتب المجلس.واعتبرت النقابة، في بيان صادر عنها الأربعاء، أن هذا التنقيح يتناقض مع أحكام الفصل 15 من الدستور الذي أقر مبدأ حياد الإدارة، داعية إلى الإبقاء على هذين الفصلين في صيغتيهما الأصليتين.وأكدت النقابة أنها ستحدد خطوات نضالية تصعيدية وستلجأ الى كل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق منظوريها.كما جددت تأكيدها على ضرورة الفصل الدائم والواضح بين العمل النيابي والعمل الاداري لضمان حياد الادارة وتوفير المناخ الملائم للعمل، ودعت إلى التسريع في المصادقة على قانون الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس لتجاوز الهيمنة الحالية للسلطة التنفيذية.أيمن