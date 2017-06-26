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حريق يأتي على أربع هكتارات من الغابة الواقعة ببرج قليبية

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - اندلع بعد ظهر اليوم الاثنين حريق بالغابة الواقعة ببرج قليبية من ولاية نابل حسب ما اكده مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة وأوضح المصدر ذاته ،ان النيران أتت على أربع هكتارات من الغابة التي تبلغ مساحتها الجملية 13 هكتارا، مؤكدا ان أعوان الحماية المدنية بقليبية تمكنوا من السيطرة عليه خلال حوالي الساعتين وان الخسائر مادية فقط.
وبين في السياق ذاته، أن أسباب الحريق مجهولة وان تحقيقا سيفتح لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق فتح




Publié le:2017-06-26 15:21:19

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