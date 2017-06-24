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احداث معهد نموذجي ثان في ولاية صفاقس بداية من السنة الدراسية القادمة

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - سيتمّ بداية من السنة الدراسية القادمة (2017-2018) إحداث معهد نموذجي جديد في حي الانس بالضاحية الشمالية لولاية صفاقس وتمتدّ المؤسسة التربوية الجديدة على مساحة 20 هكتارا، وذلك بتكلفة قدرها 4500 ألف دينار، حسب ما أكّده المندوب الجهوي للتربية صفاقس2، عيسى شطورو، اليوم السبت، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف شطورو أن هذا المنشأة التربوية الجديدة، التي تعد ثاني معهد نموذجي بولاية صفاقس، ستكون جاهزة خلال شهر أوت القادم وقد تقدّمت أشغالها بنسبة 95 بالمائة، مشيرا إلى أن المعهد سيأوي خلال السنة الدراسية القادمة تلاميذ السنة الاولى ثانوي المتميزين في مناظرة شهادة ختم التعليم الاساسي وسيكون مجهزا بقاعات تدريس وقاعة إعلامية وقاعة مراجعة وقاعة للانشطة الاجتماعية والثقافية ومطعم للتلاميذ.
يذكر أن المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 قد احتلت صدارة الترتيب الوطني في الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2017 من حيث نسبة الناجحين في الباكالوريا حيث حققت نسبة 44ر45 بالمائة تلتها صفاقس1 وطنيا بنسبة 78ر44 من عدد الناجحين في الباكالوريا ، خاصة وان هذه الاخيرة قد تصدرت قائمة المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2017 وذلك بتسجيلها 4 متفوقين وطنيا في 4 شعب من أصل 7.



Publié le:2017-06-24 21:08:00

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