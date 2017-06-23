النائب حسن العماري يؤكد وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية لحمة الهمامي
Vendredi 23 Juin 2017
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بــاب نــات
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أكد النائب في مجلس نواب الشعب، عن حركة نداء تونس، حسن العماري، وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي.
Credits Shems FM
وأضاف حسن العماري ضيف اذاعة شمس أف أم أن بعض المنظمات على غرار منظمة أنا يقظ أكدت وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية للهمامي.
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Publié le:2017-06-23 14:10:39
Par:bensa (France )
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