النائب حسن العماري يؤكد وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية لحمة الهمامي

Vendredi 23 Juin 2017

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بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-06-23 14:10:39

- أكد النائب في مجلس نواب الشعب، عن حركة نداء تونس، حسن العماري، وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي.وأضاف حسن العماري ضيف اذاعة شمس أف أم أن بعض المنظمات على غرار منظمة أنا يقظ أكدت وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية للهمامي.