الهايكا تقرر سحب إجازة إحداث واستغلال القناتين الإذاعيتين الخاصتين ''شعانبي أف.أم'' و''سيفاكس أف. أم''

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 11:11:38

- قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري سحب إجازة إحداث واستغلال القناتين الإذاعيتين الخاصتين "شعانبي أف.أم" و"سيفاكس أف.أم" بسبب عدم التزام باعثي القناتين بالقوانين الجاري بها العمل وبما تضمنته كراسات الشروط وفق بلاغين أصدرتهما الهيئة اليوم الجمعة.وأرجعت الهيئة سبب سحب إجازة إحداث واستغلال القناة الإذاعية الخاصة "شعانبي أف. أم" المسندة إلى عدم التزام صاحبها بالتوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة بالاتفاقية الممضاة مع الهيئة واقتصار بث الإذاعة على وصلات موسيقية فقط دون تأمين بقية البرامج مثلما تنص على ذلك أحكام الفصل 27 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة ولعدم قدرته الصحية والمادية على استغلال وإدارة الإذاعة.فيما تعود أسباب سحب إجازة إحداث وإستغلال القناة الإذاعية الخاصة "سيفاكس أف.أم"، ، إلى عدم التزام الشركة المالكة لها "أفكار وإتصالات" بإنطلاق البث في أجل سنة من تاريخ إمضاء الإتفاقية في 31 جويلية 2015 مثلما تنص على ذلك أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر وأحكام الفصل 17 و76 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث وإستغلال قناة إذاعية خاصة مشيرا إلى أن الشركة المعنية تخلت عن إحداث وإستغلال القناة الإذاعية "سيفاكس أف.أم" في مراسلتها للهيئة بتاريخ 08 جوان الجاري.عدل