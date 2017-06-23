Radio Babnet Tunisie  On Air: Anouar Brahem - Houdouth  
Médias

الهايكا تقرر سحب إجازة إحداث واستغلال القناتين الإذاعيتين الخاصتين ''شعانبي أف.أم'' و''سيفاكس أف. أم''

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري سحب إجازة إحداث واستغلال القناتين الإذاعيتين الخاصتين "شعانبي أف.
أم" و"سيفاكس أف.أم" بسبب عدم التزام باعثي القناتين بالقوانين الجاري بها العمل وبما تضمنته كراسات الشروط وفق بلاغين أصدرتهما الهيئة اليوم الجمعة.

وأرجعت الهيئة سبب سحب إجازة إحداث واستغلال القناة الإذاعية الخاصة "شعانبي أف. أم" المسندة إلى عدم التزام صاحبها بالتوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة بالاتفاقية الممضاة مع الهيئة واقتصار بث الإذاعة على وصلات موسيقية فقط دون تأمين بقية البرامج مثلما تنص على ذلك أحكام الفصل 27 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة ولعدم قدرته الصحية والمادية على استغلال وإدارة الإذاعة.

فيما تعود أسباب سحب إجازة إحداث وإستغلال القناة الإذاعية الخاصة "سيفاكس أف.أم"، ، إلى عدم التزام الشركة المالكة لها "أفكار وإتصالات" بإنطلاق البث في أجل سنة من تاريخ إمضاء الإتفاقية في 31 جويلية 2015 مثلما تنص على ذلك أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر وأحكام الفصل 17 و76 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث وإستغلال قناة إذاعية خاصة مشيرا إلى أن الشركة المعنية تخلت عن إحداث وإستغلال القناة الإذاعية "سيفاكس أف.
أم" في مراسلتها للهيئة بتاريخ 08 جوان الجاري.
عدل



Publié le:2017-06-23 11:11:38

cadre-44c6be846238721f0d79ecba864f80f6-2017-06-23 11:11:38
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144453



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12574,3

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76815 DT        1$ =2,46191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   420,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144453 442|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires