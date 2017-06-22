تعيين مدير ديوان جديد لرئيس الحكومة وكاتب عام جديد للحكومة

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 15:29:26

- قرر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، تعيين رضا شلغوم مديرا لديوانه والهادي الماكني كاتبا عاما للحكومة وأحمد زروق مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة والإصلاح الإداري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.ويشار إلى أن محمد رضا شلغوم، مدير ديوان رئيس الحكومة الجديد، شغل قبل تسميته الأخيرة خطة مستشار أول لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مكلفا بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية، كما سبق له أن شغل منصب وزير المالية في آخر حكومة قبل 14 جانفي 2011 .وتقلد شلغوم قبل ذلك عدة مهام منها رئيس هيئة السوق المالية ومدير عام الامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية ومدير الإدخار والمالية بنفس الوزارة، وهو متحصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية وشهادة الدراسات العليا اختصاص تمويل التنمية.أما الهادي الماكني، الكاتب العام الجديد للحكومة، فقد شغل قبل تسميته الجديدة خطة مدير ديوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقبل ذلك شغل خططا إدارية في وزارة الفلاحة، وهو متحصل على شهادة المرحلة الثالثة للمدرسة القومية للإدارة، ومتحصل على إجازتين في القانون العام والخاص.وشغل أحمد زروق قبل تعيينه مستشارا مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة والإصلاح الإداري، خطة كاتب عام للحكومة في حكومتي يوسف الشاهد والحبيب الصيد وناطقا رسميا باسم حكومة الصيد.كما شغل منصب رئيس مدير عام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية منذ سنة 2012.