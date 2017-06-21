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المنستير: حجز 87 كلغ من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك في مسلخ عشوائي بضيعة فلاحية في بوحجر

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان الحرس الوطني الراجعين بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير، ظهر اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدراة الجهوية للتجارة بالمنستير والإدارة الجهوية للصحة والمصالح البيطرية، من حجز 87 كلغ من لحوم البقر الغير صالحة للاستهلاك، إلى جانب 34 كلغ من لحم الضأن في مسلخ عشوائي في ضيعة في غابة الزياتين ببوحجر من ولاية المنستير، وفق ما أفاد به رئيس فرقة الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة، فرج موسى.

وأوضح موسى في تصريح صحفي أنّه خلال دوريات الفرقة تم اكتشاف هذا المسلخ العشوائي في غابة الزيتون ببوحجر، وتم تفتيشه بإذن من النيابة العمومية، حيث تم العثور على كمية من اللحوم تم حجزها، وتمت معاينة أطراف عدّة أبقار وأغنام، وأحشاء ملقاة على الأرض في غابة الزياتين خلف المسلخ بما يوحي بأنّ عمل المسلخ متواصل منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية بإذن من النيابة العمومية للتأكد من أنّه لم يتتم ذبح مواش مسروقة في هذا المسلخ.

وبيّن الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، عبد السلام بن حفصية، أنّ اللحوم التي تم حجزها تشمل كمية من لحوم الأبقار وبالتحديد إناث الأبقار (الأراخى) الصغيرة جدّا في السن والتي يمنع القانون التونسي ذبحها وتنبعث من هذه اللحوم رائحة كريهة وهي في المرحلة الأولى من التحلل وكمية من لحوم الخرفان صالحة للاستهلاك.
من جانبها، أكدت سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير لمراسلة (وات) بالجهة أنّ المسلخ العشوائي المشار إليه آنفا لا تتوفر فيه أدنى الشروط الصحية وقد تم تحرير مخالفات في شأنه، تعلقت بمسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب ومتأتية من مصدر مجهول.
تم/يسر



Publié le:2017-06-21 18:55:23

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