برنامج خاص لوزارة النقل لتيسير تنقل المواطنين في عطلة العيد

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 13:05:28

- أعدت وزارة النقل، برنامجا خاصا لنقل المواطنين في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والسلامة وبعد، خلال عطلة عيد الفطر لسنة 2017 حسب ما اعلنت عنه وزارة النقل في بلاغ لها الاربعاء.ووبينت الوزارة انه لضمان حسن سير البرنامج، تم تعيين حوالي 200 عونا وإطارا تابعين للإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارت الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية.كما تم إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لمراقبة سير الحملة والتدخل عند الاقتضاء وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 23 إلى يوم الاربعاء 28 جوان 2017.تم في اطار البرنامج الترخيص للشركات العمومية للنقل البري القيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وكذلك على خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.وستقوم الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان 2017، بتأمين 4248 سفرة منتظمة و1620 سفرة إضافية (أي بزيادة 38 % بالمقارنة مع العرض الجملي العادي).وستتولى الشركة الجهوية للنقل بنابل تأمين جميع السفرات المنتظمة والإضافية ذهابا وإيابا على خطوط تونس/ بوعرادة وتونس/سليانة وتونس/مكثر وتونس/ سبيبة وتونس/ العلاء وتونس/ الوسلاتية انطلاقا من محطّة النّقل البرّي بباب عليوة وذلك يومي الجمعة 23 والسبت 24 جوان 2017.كما ستتولى الشركة الجهوية للنقل بنزرت تأمين جميع السفرات المنتظمة والإضافية ذهابا وإيابا على خطّ تونس - طبرقة (عبر باجة وعبر ماطر) من محطّة النّقل البرّي بباب سعدون وذلك يومي الجمعة 23 والسبت 24 جوان 2017.وستتولى الشركة الجهوية للنقل بباجة تأمين جميع السفرات الإضافية ذهابا وإيابا على خطوط تونس/تستور وتونس/تبرسق وتونس/ باجة والسفرتين المنتظمتين والسفرات الاضافية على خط تونس/تيبار وذلك من محطّة النّقل البرّي بباب سعدون وذلك يومي الجمعة 23 والسبت 24 جوان 2017.وتم وضع على ذمة الإدارة العامة للنقل البري يومي الجمعة 23 والسبت 24 جوان 2017 أسطولا احتياطيّا بحوالي 20 حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل ببنزرت وللشركة الجهوية للنقل بنابل كما تمت دعوة شركة النقل بتونس إلى وضع أسطولا احتياطيا قابل للتعزيز وذلك تحسبا لأيّ عجز قد يطرأ على مستوى العرض.ستقوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان 2017، بتأمين 8 سفرات إضافية إلى جانب 208 سفرة منتظمة على الخطوط البعيدة مع تدعيم تركيبة القطارات لتوسيع طاقة استيعابها بـ 148 قاطرة إضافية من جملة 735 قاطرة ( أي بزيادة 20 % بالمقارنة مع العرض الجملي العادي)، وبالتالي زيادة في عدد البقاع المعروضة بــ 11529 من جملة 56242 (أي بزيادة 20 % بالمقارنة مع العرض الجملي العادي).تم الترخيص لسيارات اللواج بجميع أصنافها خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان 2017 بدخول الغاية لحمل الركاب على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بالخط المرخص فيه وذلك لإضفاء مزيد من المرونة على تنقلات المواطنين علما وأنّ هذه السيارات توفر في مجملها عرضا بحوالي 80 ألف مقعدا.