تهافت على الفواكه الجافة بمحلات نهج اسبانيا بالعاصمة

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 23:14:28

- الساعة تشير إلى التاسعة صباحا بنهج إسبانيا بتونس العاصمة، ومحلات الفواكه الجافة فتحت بعد أبوابها لإستقبال الحرفاء الذين شرعوا في التوافد لإقتناء حاجياتهم من هذه السلع بغية تحضير حلويات عيد الفطر الذي لم يعد يفصلنا عن حلوله سوى ايام معدودة.وداخل هذه المحلات، التى امتلات بمختلف انواع الفواكه الجافة، يتدافع الحرفاء الذين غص بهم المكان فكل يرغب فى اقتناء مشترياته أولا، وحسب أحد التجار الذين التقتهم موفدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن اللوز (الأحمر والأبيض) هي الفاكهة التى تلقى طلبا كبيرا من المستهلكين وتتراوح أسعارها بين 25 و27 دينار للكيلوغرام الواحد وبين 23 و24 دينار للكيلوغرام المرحي المخصص لاعداد "البقلاوة".أما سعر البندق فيتراوح بين 69 و82 دينار للكيلوغرام والفستق بين 49 و60 دينار والفستق المرحي ب52 دينار للكيلوغرام، والبوفريوة 28 دينار للكيلوغرام و 34 دينار الكيلوغرام من البوفريوة البيضاء والجوز ب36 دينار للكيلوغرام ."هذه الأسعار مرتفعة جدا ولكن يمكننا شراء كميات قليلة منها وتحضير أنواع مختلفة من الحلويات، وذلك باسعار اقل من تلك التى تباع جاهزة فى المحلات" هذا ما قالته زهرة (ربة بيت) لموفدة (وات).وبالنسبة لسلمى (ربة بيت) فان إعداد الحلويات فى البيت متعة لها وخاصة لأطفالها وطريقة لالهائهم خلال العطلة.وفي المقابل اختارت لمياء اللجوء الى محل مرطبات لاقتناء طلباتها جاهزة خاصة بعد أن إطلعت على أسعار الفواكه الجافة ووجدتها باهضة جدا مضيفة قولها "ونظرا لكوني أشتغل وليس لدي متسع من الوقت، ألجأ للحلويات الجاهزة حتى وإن كانت كلفتها أغلى".وفي تونس تتعدد محلات بيع الحلويات ولكن البعض منها فقط يشهد اقبالا كبيرا، ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من بقلاوة اللوز بين 32 و39 دينار، في حين يتراوح سعر الكيلوغرام من "البقلاوة" المصنوعة من فواكه جافة مشكلة (لوز مع بوفريوة) بين 40 و47 دينار، "وكعك الورقة" باللوز يمكن أن يصل إلى حدود 40 دينار.أما "البقلاوة" بالفستق فيتجاوز سعرها الــ60 دينار بينما يمكن أن يصل سعر "البقلاوة" بالبندق إلى 85 دينار للكيلوغرام .وهناك من المستهلكين من يختار أن يشترى الحلويات عبر الأنترنات على غرار أحلام (موظفة) التي قالت "هذه المرة الثانية التي أرسل فيها طلبية عبر الانترنات لشراء حلويات العيد وتصلني الطلبية الى مقر اقامتي دون تعب". مضيفة " العديد من محلات الحلاويات لديها اليوم صفحات تواصل اجتماعي فايس بوك ومواقع على شبكة الانترنات ويمكن ايضا الاستفادة من التخفيضات وهذه الطريقة أفضل حسب رأيي للحصول على حلويات العيد دون التنقل وإضاعة الوقت".نهل