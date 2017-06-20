إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة بالهوارية

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 18:25:28

- ضبطت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، أمس الإثنين، خمسة أشخاص على مستوى شاطئ الهوارية، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، كانوا ينوون المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتفتيش الموقوفين تم العثور لديهم على مبلغ 4400 دينار تونسي و300 أورو، مشيرة إلى أن أحدهم مفتش عنه من أجل الإعتداء بالعنف.وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها، بأن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بجهة المساترية بجبنيانة من ولاية صفاقس، تمكنت أمس الإثنين من القبض على ثلاثة أشخاص، من أجل سرقة السيارات وتفكيكها والتفريط فيها بالبيع الإعتداء على الأملاك والأشخاص، أحدهم محل ثلاثة مناشير تفتيش.وبينت أنه تم القبض على هؤلاء الأشخاص وهم بصدد تفكيك سيارة محل سرقة، مضيفة أنه بالتحري تبين أنّ ثالثهم هو أب أحد أفراد العصابة، وصاحب سيارة تستعمل في عمليات السرقة، وقد حجز لديه أقراص مخدرة.وأكدت أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث المتواصلة.