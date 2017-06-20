انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعد تاخير بنحو ساعة لعدم اكتمال النصاب

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة التي انطلقت بتأخير نحو ساعة عن موعدها بعد رفعها لعدم اكتمال النصاب، النظر في مقترح قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون عدد 53 لسنة 2017 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
كما سيتم خلال الجلسة التصويت على منح الثقة للأعضاء الجدد لهيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء اعمال لجنة فرز الترشحات الخاصة بسد الشغور في عضوية الهيئة.
وكانت هذه اللجنة ، قبلت ثلاثة ملفات إداريا وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختصة في العلوم الشرعية) ورامي الطرابلسي (عن الإختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية).
وسيتم خلال الجلسة العامة أيضا توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الشؤون الثقافية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية بالنيابة.
عهد
Publié le:2017-06-20 11:24:49
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: انضمام النائبة صابرين القوبنطيني إلى الكتلة الديمقراطية