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Politique

انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعد تاخير بنحو ساعة لعدم اكتمال النصاب

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء في قصر باردو، عن انضمام النائبة صابرين القوبنطيني ( تم طردها من كتلة نداء تونس) ، إلى الكتلة الديمقراطية التي أصبحت مكونة من ثمانية أعضاء، مضيفا أن النائب حاتم الفرجاني أصبح بدوره عضو مكتب مجلس النواب ، مساعدا للرئيس مكلف بالتونسيين بالخارج.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة التي انطلقت بتأخير نحو ساعة عن موعدها بعد رفعها لعدم اكتمال النصاب، النظر في مقترح قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون عدد 53 لسنة 2017 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.

كما سيتم خلال الجلسة التصويت على منح الثقة للأعضاء الجدد لهيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء اعمال لجنة فرز الترشحات الخاصة بسد الشغور في عضوية الهيئة.
وكانت هذه اللجنة ، قبلت ثلاثة ملفات إداريا وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختصة في العلوم الشرعية) ورامي الطرابلسي (عن الإختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية).
وسيتم خلال الجلسة العامة أيضا توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الشؤون الثقافية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية بالنيابة.
عهد



Publié le:2017-06-20 11:24:49

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1 de 1 commentaires pour l'article 144310

Addel  (Tunisia)  |Mardi 20 Juin 2017 à 11h 31m |           
ملا عصابة طحنا فيها
نهار اللي باش يرفضوا قانون سحب 100دينار عن كل يوم غياب حضروا الكل
وتوه غايبين
كان الكذب و النفاق
الشعب ينتخب في شكون يمصلوا دموا و يفقروا



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