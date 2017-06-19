دروس اللغة العربية الصيفية لأبناء التونسيين بالخارج في المنستير بداية من 3 جويلية المقبل

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 20:08:53

- تنطلق الدورة 24 للدروس الصيفية في تعلم اللّغة العربية لأبناء التونسيين بالخارج، يوم 3 جويلية المقبل، وتتواصل إلى غاية، يوم 10 أوت القادم، على مستوى 8 مراكز بولاية المنستير، وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، المتصرّفة بالمندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج، زينب التيح الخربي .وأوضحت في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المراكز تتوزع بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية على مستوى المدارس الإبتدائية، "عبد الله الزناد" بالمنستير، و"سيدي مسعود" بجمال، و"صيادة الجمهورية" بصيادة، و"بورقيبة" بزرمدين، و"الفتح" بقصيبة المديوني، و"ابن خلدون" بطوزة، و"بوغزالة" بقصر هلال، و"سيدي عامر" بسيدي عامر، مشيرة إلى أن البرنامج، الذي يتواصل من الساعة التاسعة إلى 11 صباحا من الإثنين إلى الخميس كلّ أسبوع، يشمل يوما مفتوحا لزيارة المتاحف والمعالم الأثرية.وسجلت ولاية المنستير، منذ سنة 1999، وإلى غاية سنة 2016 ، مجموع 4586 تلميذا وتلميذة من أبناء التونسيين بالخارج الذين استفادوا من دروس تعلم اللغة العربية في المراكز، علاوة على 268 آخرين استفادوا من هذه الدروس خلال مشاركتهم بالمصيف، غير أنّ عدد المقبلين على هذه الدروس في المراكز تراجع منذ سنة 2011 ليصل إلى 166 تلميذا، و بلغ 138 تلميذا خلال سنة 2012 ، و ناهز 91 تلميذا خلال سنة 2013، ووصل الى 96 تلميذا خلال سنة 2014، و95 خلال سنة 2015، و83 خلال سنة 2016 ، مقابل 449 تلميذا وتلميذة خلال سنة 2010، و314 سنة 1999، حسب ذات المصدر.و أضافت أن ديوان التونسيين بالخارج ينظم الجامعة الصيفية من يوم 3 جويلية إلى غاية 4 أوت 2017 لفائدة الطلبة المسجلين خلال السنة الدراسية 2016-2017 ، حيث يمكنهم التسجيل في القنصليات أو عند وصولهم لدى مصالح ديوان التونسيين بالخارج الذي يتكفل بنسبة 70 في المائة من معلوم الدراسة، ويوفر مجانا الإقامة والأكل والتأمين الجماعي والمتابعة والإحاطة.و ذكرت أن الديوان ينظم مصيفا مجانيا لفائدة أبناء التونسيين بالخارج في كل من بنزرت ونابل، خلال الفترة من 10 إلى 20 أوت 2017 ، لفائدة 200 طفل وطفلة من أبناء التونسيين بالخارج موزعين على 100 طفل في بنزرت، و100 طفل وطفلة بنابل، وسيشمل المصيف تنظيم رحلات وورشات للمسرح والرقص والرسم والسباحة في البحر و في المسابح داخل النزل، وزيارة المتاحف، ومواكبة المشاركين فيه لبعض العروض في المهرجانات.يشار الى أن المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بالمنستير فتحت يوم 15 جوان الجاري مكتبا لها في مطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي والذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 سبتمبر 2017 في الإحاطة بالتونسيين بالخارج عند عودتهم إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية وتسهيل بعض الإجراءات لهم.تم