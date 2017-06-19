الإطاحة بشبكة لتهريب المخدّرات والإتجار بها تنشط بين ولايتي بنعروس ونابل

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 15:11:39

- أطاحت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة، بشبكة مختصّة في تهريب المخدّرات والإتجار بها، تنشط بين ولايتي بنعروس ونابل.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم حجز 20 كلغ من مادّة القنب الهندي "زطلة"، الى جانب مبلغ مالي يفوق 49 ألف دينار، و5 سيّارات ودرّاجتين ناريّتين، مبينة أن أحد أفراد الشبكة المذكورة صادرة في حقة 11 منشور تفتيش في قضايا مختلفة.كما أوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن الوحدات البحرية للحرس الوطني بصفاقس، تمكنت أمس الأحد من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، على متن زورق مطاطي محل سرقة بعرض سواحل سيدي منصور بولاية صفاقس.وأوضحت أنه تم القبض على 22 مجتازا من بينهم فتاة، وشخص مفتش عنه من أجل استهلاك وترويج المخدرات، إلى جانب ثلاثة من منظمي العملية.وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.سبل