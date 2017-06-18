حزب ''آفاق تونس'' يعبر عن إستنكاره ''التحالف المعلن بين حركة النهضة ونداء تونس''

Dimanche 18 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 14:07:25

- عبر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس عن إستنكاره "التحالف المعلن بين حركة النهضة ونداء تونس، باعتباره يخل بروح وثيقة قرطاج التي إنبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية ويرى في ذلك تحالفا لا يتماشى وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا من تنسيق وتشاور بين مختلف مكونات هذه الحكومة والبحث في الآليات المشتركة لدعمها سياسيا وجماهيريا".وفي بيان أصدره اليوم الأحد، إثر إجتماعه الدوري المنعقد أمس السبت، جدد المكتب السياسي لآفاق تونس، "دعمه المطلق للحكومة، في مواجهة هذه آفة الفساد"، مؤكدا على "ضرورة المواصلة في هذا النهج إلى أقصاه وتكريس علوية القانون على الجميع، مهما كانت القطاعات أو المسؤوليات وخاصة إتخاذ القرارات اللازمة لمزيد تعزيز مصداقية الحرب على الفساد وفاعليتها".كما دعا الحزب في بيانه، الحكومة، إلى "وضع إستراتيجية عملية وعاجلة لدعم القطب القضائي المالي وكل هياكل القضاء بالإمكانيات المادية واللوجستية، حتى تقوم السلطة القضائية بدورها المحوري في مجابهة آفة الفساد".واعتبر أن "تركيز الإصلاحات الإقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة والتقليص من الرخص الإدارية، من شأنه أن يحد بصفة واضحة من هذه الظاهرة".وفي ختام البيان أكد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، "ضرورة إنخراط كل القوى السياسية والمجتمع المدني في إنجاح الإنتخابات البلدية وذلك بدأ بحملة التسجيل التي تنطلق في الساعات القادمة، اعتبارا لقيمة هذه المحطة الإنتخابية وانعكاساتها الإيجابية على الحياة اليومية للمواطن ونظرا لأنها شكل متميز لتجسيم الحوكمة المحلية".