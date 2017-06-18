Publié le:2017-06-18 12:34:52
بن قردان: اصطدام بين سيارتين تونسية وليبية انجر عليه احتراق السيارة التونسية بالكامل
Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - جد فجر اليوم الاحد حادث مرور بمنطقة الشوشة على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين معبر راس جدير ومدينة بنقردان وتتمثل صورة الحادث وفق ما افاد به مصدر امني الي مراسل الاذاعة التونسية بالجهة في اصطدام بين سيارتين تونسية وليبية انجر عليه احتراق السيارة التونسية بالكامل و من اللطاف الله انه لم يتم تسجيل اضرار بشرية سوى 3 اصابات خفيفة تم نقلها الي المستشفى الجهوي ببنقردان من طرف وحدات الحماية المدنية التي تجندات بسيارتي اسعاف ووحدة اطفاء.
Publié le:2017-06-18 12:34:52
Publié le:2017-06-18 12:34:52
cadre-77b85e01775dc6e622b788dc82cd5cc1-2017-06-18 12:34:52
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Par:ahmed01 (France )
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