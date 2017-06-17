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إفطار جماعي على شرف الأمنيين في ولاية المنستير بالتوازي مع الدورة الثالثة لتظاهرة ''شعبانية الأجيال''

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - نظمت ولاية المنستير مساء اليوم السبت، إفطارا جماعيا على شرف أمنيي الجهة أمام المدخل الرئيسي للقصر الرئاسي سابقا، حضره كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الجهة وعدد من السياح.

وتضمنت التظاهرة التي انتظمت بالتوازي مع انعقاد الدورة الثالثة من تظاهرة "شعبانية الأجيال بالمنستير" لجمعية نادي الأجيال بالمنستير تحت عنوان "جيب قفتك وايجا شق الفطر معانا"، عرضا للسلامية مع مجموعة تونس للسلامية بقيادة كريم الصيادي وفرقة رباط السلامية بالمنستير بقيادة حسن نابي.

وأوضح والي المنستير عادل الخبثاني بالمناسبة، أنّ هذه المأدبة سنّة حميدة دأبت الولاية على تنظيمها تثمينا للمجهود الكبير الذي تبذله قوّات الأمن الوطني والذي يتضاعف خلال شهر رمضان أكثر من أي وقت، مشيرا إلى أنّها تتزامن هذه السنة مع تنظيم تظاهرة "شعبانية" الأجيال في أجواء عائلية.
ومن جهته، ذكر رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير محمّد تريمش، بأنّ "شعبانية الأجيال بالمنستير" هي تظاهرة رمضانية تثقيفية تنشيطية بمشاركة متساكني المدينة وهي أيضا مناسبة للقاء بين المتساكنين والسياح وتستهدف التأكيد على أنّ تونس بلد التسامح ولا مكان فيها للإرهاب.
وبدوره، بيّن الباحث في التراث الشعبي حسين بلحاج يوسف أنّ كلمة "شعبانية" تعني في التراث المحلي لمدينة المنستير أنّ تأتي كلّ عائلة بأكل ويجتمعون في مكان معين ويتقاسمون الأكل ويتشاركون الحديث.



Publié le:2017-06-17 23:07:37

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