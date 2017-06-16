Publié le:2017-06-16 16:48:32
إقالة ر.م.ع التلفزة التونسية إلياس الغربي
Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - قررت رئاسة الحكومة إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية إلياس الغربي من إدارة المؤسسة، وتكليف عبد المجيد المرايحي مؤقتا بتسييرها إلى حين تعيين مسؤول جديد وفق ما ينص عليه المرسوم 116 في ما يتعلق بالرأي المطابق مع الهايكا.
Publié le:2017-06-16 16:48:32
Publié le:2017-06-16 16:48:32
cadre-6059eb20ce555169d0e7b4831c9777a5-2017-06-16 16:48:32
4 de 4 commentaires pour l'article 144173
En continu
- 15:32 قريبا : أردوغان في تونس
- Hier 23:50 المكنين : لحظات قبل الإفطار.. شاب يطعن شقيقه
- Hier 22:02 البطولة السعودية: المدرب الجزائري توفيق رواب
- Hier 21:18 بلدية صفاقس تطلق تظاهرة ثقافية ورياضية في ال
- Hier 21:08 يوم دراسي في قبلي حول آليات التمويل الجديدة
- Hier 20:02 تقديرات صابة الحبوب بقفصة لهذا الموسم تصل إل
- Hier 18:16 الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تصا
- Hier 18:02 استرجاع 12 هكتارا من الاراضى الدولية في تبر
- Hier 17:42 التونسية هَيْدا عبد النبي من مهندسة فضاء إلى
- Hier 17:27 تونس: تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمع
- Hier 17:19 الدوحة: أعمال البناء بمنشآت كأس العالم '' ق
- Hier 17:13 حجز 3.5 أطنان من التن الاحمر خلال الأسبوع ال
- Hier 17:08 النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا ضد الوزير
Indicateurs Banque Centrale
Où nous suivre
(130 405) تفاعلا مع حملة رئيس الحكومة ضدّ ال
(127 977) أموال إماراتية لتدريب كتائب تونسية
(104 467) أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(101 846) محامي شفيق جراية: تم نقل موكلي إ
( 87 842) شفيق جراية يكشف عن أسماء متواطئين
( 87 016) جولة في صفحات المواقع الاخبارية ا
( 86 988) محامي شفيق جراية ليوسف الشاهد: شدّ
( 83 894) فيديو اليوم: مذيعة قناة حنبعل تثي
( 81 167) الوزير السابق نعمان الفهري ''يجاهر
( 77 320) اعترافات عماد الطرابلسي العلنية..
( 76 813) طرد عادل العلمي من بلاتو قناة نسمة
( 75 810) ريم البنا تهـــاجم مريم بن مامي وت
( 68 518) صالح الحاجة: ما أمسطها الديمقراطية
( 67 339) بالوثائق و الصور: خليفة الشيباني ي
( 67 295) عندما يتفوّق عماد الحمامي على سمير
( 66 512) إلقاء القبض على شفيق الجرية وياسي
( 65 074) ايقاف شفيق جراية.. مجرد فرقعة اعلا
( 63 616) حرق سيارات أمنية أمام منطقة الحر
( 62 770) Météo: Prévisions pour vendredi 1
( 62 195) إذاعة ifm: في الساعات المقبلة سيت
Par:mandhouj (France )
Sur: لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري يدخل القفص الذهبي