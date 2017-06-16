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إقالة ر.م.ع التلفزة التونسية إلياس الغربي

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - قررت رئاسة الحكومة إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية إلياس الغربي من إدارة المؤسسة، وتكليف عبد المجيد المرايحي مؤقتا بتسييرها إلى حين تعيين مسؤول جديد وفق ما ينص عليه المرسوم 116 في ما يتعلق بالرأي المطابق مع الهايكا.




Publié le:2017-06-16 16:48:32

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4 de 4 commentaires pour l'article 144173

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 17h 50m |           
ربما التصريح التالي هو السبب او احد الاسباب الرئيسية لاقالة ر.م.ع التلفزة التونسية
"قال الإعلامي حاتم بن عمارة إنه مع تطبيق القانون وهو حريص على ذلك غير أنه يعتبر من غير المنطقي أن تمنح مؤسسة الإذاعة التونسية تراخيص لأشخاص يشتغلون في إذاعات وقنوات خاصة للعمل صلبها وتمنحهم رواتب شهرية"
"وأكد الإعلامي أن الإذاعة سلطت عقوبة عليه وعلى زميلته بية الزردي في حين أن آخرين يشتغلون في الإذاعة ويتعاونون مع قنوات ومجلات وجرائد إلكترونية أجنبية،"

Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 17h 02m |           
لا يصلح العقار فيما افسدة الدهر

Sly  (France)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 16h 59m |           
الله لا ترجعو

Amir1  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 16h 58m |           
التنظيف: إبعاد كل من له علاقة بالعصابات المالية والسياسية
قبل عودة السرطان ﻷنه إذا عاد...لا أمل...صدقني



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