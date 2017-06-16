إقالة ر.م.ع التلفزة التونسية إلياس الغربي

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 16:48:32

- قررت رئاسة الحكومة إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية إلياس الغربي من إدارة المؤسسة، وتكليف عبد المجيد المرايحي مؤقتا بتسييرها إلى حين تعيين مسؤول جديد وفق ما ينص عليه المرسوم 116 في ما يتعلق بالرأي المطابق مع الهايكا.