مؤسسات تونسية مختصة في صناعة مكونات الطائرات تشارك في معرض لوبرجيه للطيران والفضاء بباريس

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 15:05:10

- تشارك تونس في معرض لوبرجيه للطيران والفضاء في دورته 52 بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك من 19 إلى 25 جوان الجاري ، بوفد يضم 6 مؤسسات متخصصة في صناعة مكونات الطائرات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها.وجاء في البلاغ ، أن الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه التظاهرة، سيترأسه وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري وسيضم أيضا ممثلين عن الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فضلا عن عدد من صناعيي المجمع الصناعي التونسي لشركات مكونات الطائرات.وتعد تونس رائدة في مجال صناعة مكونات الطائرات، حيث شهد القطاع تطورا ملحوظا في مستوى حجم الإستثمار وبعث مواطن الشغل، إذ يوفر حاليا أكثر من 12 ألف فرصة عمل، ويضم 70 مؤسسة، أغلبها شركات صناعية، وقد تضاعفت صادراته ب15 مرة خلال العشرية الأخيرة.ويشار إلى أن معرض لوبرجيه للطيران والفضاء بباريس، هو معرض تجاري دولي يهتم بأعمال الطيران والفضاء، ينظمه مجمع صناعات الطيران والفضاء بفرنسا.ويعتبر هذا المعرض من أهم التظاهرات في الطيران والجو والفضاء، ويشهد مشاركة كبرى من قبل شركات التصنيع العالمية ويهدف إلى عرض الطائرات المدنية والعسكرية وإبرام عقود البيع.حر