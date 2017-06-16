Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - 3al Yedi  
Economie

مؤسسات تونسية مختصة في صناعة مكونات الطائرات تشارك في معرض لوبرجيه للطيران والفضاء بباريس

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - تشارك تونس في معرض لوبرجيه للطيران والفضاء في دورته 52 بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك من 19 إلى 25 جوان الجاري ، بوفد يضم 6 مؤسسات متخصصة في صناعة مكونات الطائرات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها.

وجاء في البلاغ ، أن الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه التظاهرة، سيترأسه وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري وسيضم أيضا ممثلين عن الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فضلا عن عدد من صناعيي المجمع الصناعي التونسي لشركات مكونات الطائرات.

وتعد تونس رائدة في مجال صناعة مكونات الطائرات، حيث شهد القطاع تطورا ملحوظا في مستوى حجم الإستثمار وبعث مواطن الشغل، إذ يوفر حاليا أكثر من 12 ألف فرصة عمل، ويضم 70 مؤسسة، أغلبها شركات صناعية، وقد تضاعفت صادراته ب15 مرة خلال العشرية الأخيرة.
ويشار إلى أن معرض لوبرجيه للطيران والفضاء بباريس، هو معرض تجاري دولي يهتم بأعمال الطيران والفضاء، ينظمه مجمع صناعات الطيران والفضاء بفرنسا.
ويعتبر هذا المعرض من أهم التظاهرات في الطيران والجو والفضاء، ويشهد مشاركة كبرى من قبل شركات التصنيع العالمية ويهدف إلى عرض الطائرات المدنية والعسكرية وإبرام عقود البيع.
حر



Publié le:2017-06-16 15:05:10

cadre-ed27987b2975b059196cccf84f145079-2017-06-16 15:05:10
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144170



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12301,5

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75790 DT        1$ =2,44656 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   854,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144170 759|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires