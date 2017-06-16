الاتفاق على عقد جلسة أسبوعية قارة لمتابعة تقدم الأشغال بالمستشفى الجهوي في قابس

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 16:08:23

- تمّ الاتفاق على عقد جلسة أسبوعية قارة لمتابعة تقدم أشغال مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني المستشفى الجهوي في قابس تضمّ كل الأطراف المتدخّلة ، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، وخصّصت لمتابعة تقدم الاشغال.وتقرّر، كذلك، خلال الجلسة التي أشرف عليها والى الجهة، منجي ثامر وحضرها الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل، صلاح بن حامد، وكل الأطراف المتدخلة ، إحكام التنسيق بين المقاولات التي تنجز المشروع وضبط جدول زمني لاتمام أشغال مختلف مكوناته.من جهته، أكّد الرئيس المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا" أن هذه الشركة ملتزمة بإتمام المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وهي على استعداد تام لدعم العنصر البشري والتجهيزات التي تحتاجها أشغاله، حسب قوله.يشار الى أن أشغال هذا المشروع قد انطلقت في بداية سنة 2013 وسجلت تأخيرا كبيرا مما تسبب في إشكاليات عديدة لهذه المؤسسة الصحية وأثّر سلبا على الخدمات التي تسديها للمواطنين.مر/ح.س/أم