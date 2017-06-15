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Politique

لجنة النظام الداخلي تصادق على التقرير النهائي المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - نظرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، صباح اليوم الخميس، في الصيغة النهائية لمقترحات تعديل تتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقامت إثر ذلك بإدخال بعض التعديلات الشكلية على عدد من الفصول المنقحة إضافة الى تحسين صياغة عنوان الفصل الثالث المتعلق بإضافة باب جديد عنوانه "الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية".
وصادقت اللجنة بعد ذلك على جميع الفصول الجديدة بعد ادخال التنقيحات الضرورية على صيغتها النهائية على أن تدخل هذه التعديلات التي تم إقرارها حيز النفاذ في مفتتح الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.

كما تمت قراءة التقرير في صيغته النهائية المعدلة والمصادقة عليه في انتظار عرضه على أنظار الجلسة العامة مع الإشارة الى أن عدد الفصول التي تم تعديلها هو 18، إضافة الى ادراج باب جديد يتعلق بالأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية.

وكانت لجنة النظام الداخلي أسقطت خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم مبلغ 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر.
ومثل هذا المقترح موضوع جدل منذ ما يقارب السنة، حيث تم اقتراح تنقيح الفصل 26 من النظام الداخلي من خلال التنصيص على اقتطاع 100 دينار من المنحة البرلمانية على كل غياب غير مبرر وقد تبنى مكتب المجلس هذا المقترح.

كما تمت الموافقة عليه من قبل ندوة الرؤساء، ويتمثل الهدف من هذا الإجراء وضع حد للغيابات المتكررة في صفوف النواب.
حلا

Publié le:2017-06-15 18:09:56

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