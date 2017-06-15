جلسة عمل للنظر في الإجراءات التنظيمية للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 17:51:56

- انعقدت اليوم جلسة عمل جمعت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني برئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وعدد من إطارات وزارة الداخلية ووزارة شؤون الشباب والرياضة وممثلين عن الهيئات المديرة لجمعيّتي النادي للإفريقي واتحاد بن قردان، وبحضور كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري، خُصصت للنظر في الإجراءات التنظيمية للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم الذي سيجمع النادي الافريقي بالاتحاد الرياضي ببن قردان يوم السبت 17 جوان على الساعة 15.30 بملعب رادس.ودعت ماجدولين الشارني إلى التّحلي بروح المسؤولية والروح الرياضية لأجل أن تدور هذه المقابلة في أفضل الظروف لإعطاء صورة مشرّفة عن كرة القدم التونسية داخل وخارج تونس، كما ابرزت عودة حُضور العائلة في المشهد الرياضي التونسي.وتم الاتفاق خلال الجلسة على السّماح للأطفال الأقل من 18 سنة من الدخول لمتابعة المقابلة شرط أن تكون له تذكرة وأن يكون مصحوبا بوليّه مع استثناء الولوج للمدرّجات الخلفية ) فيراج )، إضافة إلى تخصيص 600 تذكرة مجانية لفائدة العنصر النسائي.ر/ زهو