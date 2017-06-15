جلسة عمل للنظر في الإجراءات التنظيمية للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم

ودعت ماجدولين الشارني إلى التّحلي بروح المسؤولية والروح الرياضية لأجل أن تدور هذه المقابلة في أفضل الظروف لإعطاء صورة مشرّفة عن كرة القدم التونسية داخل وخارج تونس، كما ابرزت عودة حُضور العائلة في المشهد الرياضي التونسي.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على السّماح للأطفال الأقل من 18 سنة من الدخول لمتابعة المقابلة شرط أن تكون له تذكرة وأن يكون مصحوبا بوليّه مع استثناء الولوج للمدرّجات الخلفية ) فيراج )، إضافة إلى تخصيص 600 تذكرة مجانية لفائدة العنصر النسائي.
ر/ زهو
Publié le:2017-06-15 17:51:56
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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